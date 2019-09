O Benfica venceu este sábado o Gil Vicente no Estádio da Luz por 2-0, em jogo a contar para a 5.ª jornada da Liga NOS.Sem Florentino Luís devido a lesão, o técnico das "águias", Bruno Lage, deu a primeira oportunidade da época ao sérvio Fejsa.A primeira oportunidade de golo para o Benfica surgiu aos 10 minutos, quando Pizzi falhou uma grande penalidade após defesa do guarda-redes do Gil Vicente, Denis.A abertura do marcador viria ainda antes do intervalo, através de um auto-golo do defesa Nogueira. Pizzi faria o segundo já na segunda-parte, aos 53 minutos, com as "águias" a gerirem a vantagem até ao final do jogo já a pensar no embate da Liga dos Campeões, na terça-feira, frente ao RB Leipzig.Com a vitória, o Benfica permanece em segundo lugar na classificação, com 12 pontos, apenas atrás do sensacional Famalicão que este sábado venceu o Paços de Ferreira por 4-2. O Gil Vicente é 11.º classificado, com 5 pontos em outros tantos jogos.