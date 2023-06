Euro2024: Ronaldo 'salva' Portugal na Islândia no histórico jogo 200

Cristiano Ronaldo, na sua 200.ª internacionalização, deu esta terça-feira a Portugal o triunfo sobre a Islândia (1-0), com um golo perto do final da partida, deixando a seleção lusa ainda mais perto do Euro2024 de futebol.







EPA/JOSE SENA GOULAO

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Em Reiquiavique, em encontro histórico para o jogador madeirense, o avançado de 38 anos apareceu no lugar certo, aos 89 minutos, após assistência de Gonçalo Inácio, e garantiu o quarto triunfo à seleção nacional, que continua totalmente vitoriosa no Grupo J.Nessa altura, a Islândia, que complicou bastante a vida à equipa de Roberto Martínez, atuava com menos uma unidade, por expulsão de Willumsson, aos 81 minutos.No agrupamento, Portugal passou a somar 12 pontos, mas continua com dois pontos sobre a Eslováquia, segundo classificado, e com uma 'almofada' de cinco nos lugares que dão apuramento para o próximo Europeu.No sábado, com a Bósnia (3-0), a inspiração de Bruno Fernandes disfarçou uma exibição cinzenta de Portugal e, desta vez, foi o 123.º golo de Ronaldo pela seleção nacional a passar para segundo plano as graves falhas coletivas que a equipa atravessa.Antes da partida, o próprio selecionador da Islândia, o norueguês Age Hareide, fez questão de assinalar que Portugal tem dos melhores jogadores do mundo, mas ainda está algo longe de ser a melhor equipa da atualidade.Até ao golo de Ronaldo, num lance com muita inteligência de Gonçalo Inácio, Portugal tinha sido praticamente inofensivo junto da área rival, demonstrando falhas nas combinações ofensivas e poucas ideias para poder criar algum perigo.Só Rúben Dias e Pepe, na primeira parte, e Ronaldo, no arranque da segunda parte, deixaram nervosos os adeptos da casa, mas nenhum desses lances entra na categoria de oportunidades sérias de golo.Pepe fez o seu primeiro jogo sob o comando de Roberto Martínez, que relegou António Silva para o banco de suplentes, e Rafael Leão fez companhia a Ronaldo na frente, com João Félix a ser excluído. Dalot e Rúben Neves também integraram o 'onze' inicial.Com 15 mil pessoas no Estádio Laugardalsvöllur, que teve a sua primeira lotação esgotada em mais de quatro anos, a Islândia deu uma boa réplica a Portugal e, mostrando alguma ambição, chegou ao intervalo em cima da partida, aproveitando qualquer oportunidade para lançar a bola para a área lusa, à procura do jogo direto, ou para alvejar a baliza de Diogo Costa com remates de longa distância.De cabeça, primeiro Ruben Dias e depois Pepe, avisaram a defensiva islandesa, mas pouco mais fez a seleção portuguesa na primeira parte (e durante toda a partida), com jogadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva e o próprio Ronaldo a passarem ao lado do jogo.Portugal regressou sem alterações para a segunda parte, mas Ronaldo pareceu dar a imagem que algo poderia ser diferente, quando, novamente de cabeça, ficou perto de acertar na baliza islandesa.O jogo continuou com muita luta, e com Rafael Leão a tentar, sem sucesso, levar a equipa lusa para a frente, com arrancadas do lado esquerdo.A meio da segunda parte, Martínez lançou Raphael Guerreiro (saiu Cancelo) e Gonçalo Inácio (por Rúben Neves), fazendo avançar Danilo para o meio campo, mas pouco ou nada mudou.Embora com mais bola, Portugal foi quase sempre 'vítima' do espírito 'viking' islandês e Ronaldo foi somando foras de jogo atrás de foras de jogo, num jogo sem qualquer ideia ou rumo da equipa lusa.Mesmo com a expulsão de Willumsson, Portugal manteve sérias dificuldades em criar perigo do guarda-redes Runarsson, mas acabou salvo por Ronaldo.Perto de entrar nos descontos, Bernardo Silva achou Gonçalo Inácio solto na área e o defesa, praticamente de costas para a baliza, fez uma assistência perfeita para Ronaldo, que só teve de encostar.O lance foi inicialmente anulado por fora de jogo, mas o árbitro acabou por validar, após vários minutos em que o VAR esteve a analisar o lance.