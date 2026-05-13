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Desporto

Confirmado processo disciplinar a Rui Costa após queixa da APAF

Record 13 de maio de 2026 às 20:25
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Em causa estão os incidentes em Famalicão e as críticas ao árbitro Gustavo Correia.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a Rui Costa em resultado de uma . Como o Record avançou, a entidade denunciou o ocorrido em Famalicão, onde o Benfica empatou (2-2) e o árbitro Gustavo Correia foi alvo de fortes críticas. 

Rui Costa no Famalicão-Benfica
Rui Costa no Famalicão-Benfica Luís Vieira/Movephoto

Foi conhecida, a 7 de maio, a , além de uma multa de 4.210 euros. De acordo com o relatório do CD da FPF, divulgado no mapa de castigos, o presidente das águias chamou "" ao árbitro. 

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