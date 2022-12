Estado clínico de Pelé agrava-se. Vai passar Natal internado

Confirma-se: Pelé vai passar o Natal de 2022 no hospital. A garantia foi dada por Kely Nascimento, filha do ex-internacional brasileiro, através das redes sociais depois de o Hospital Albert Einstein, unidade hospital onde está internado o antigo jogador de futebol, ter divulgado o mais recente boletim clínico. "Família do Insta, o nosso Natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor ficarmos por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família Einstein nos dá!", começou por escrever.

"Nós, como sempre, agradecemos todo o carinho que vocês nos transmitem aqui no Brasil como do mundo inteiro! O vosso amor por ele, pelas suas histórias e as vossas preces são um conforto enorme porque sabemos que não estamos sós", acrescentou.

Já o boletim clínico de Pelé deu conta de uma "progressão da doença oncológica" do antigo craque brasileiro. "Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia de quimioterapia para tumor do cólon e tratamento de uma infeção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipa médica", pode ler-se.

