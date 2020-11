O recém-eleito presidente do Vitória de Setubal, Paulo Rodrigues, foi acusado pelo Ministério Público por crimes de dano qualificado e introdução em lugar vedado ao público. Os factos remontam a abril de 2019 quando, segundo a acusação, Paulo Rodrigues entrou nos serviços do clube, partindo tudo o que encontrou à sua frente, provocando um prejuízo de cerca de 10 mil euros ao próprio clube (9,8 mil euros). O clube é o ofendido no processo, sendo que o alegado autor dos danos é o presidente.

De acordo com o despacho de acusação do Departamento de Investigação e Acção Penal de Setúbal, no dia 22 de abril de 2019, Paulo Rodrigues - eleito, no passado mês de outubro, presidente do VFC - irrompeu pelo estádio e, "em tom de voz alto e exaltado proferiu as seguintes expressões: ‘vocês têm que se demitir, ´hoje, vão-me conhece’ e ‘têm que pagar o que me devem’". De seguida, e aproveitando a entrada de um jogador de futebol na área dos serviços gerais, Paulo Rodrigues entrou por um corredor de acesso aos balneários, onde "desferiu um pontapé no vidro da porta de entrada dos balneários dos jogadores" e outro numa porta de madeira.

Já na secretaria do clube, descreve a acusação, agarrou em vários objetos e "atirou-os, uns contra o chão e outros contra a parede. A saber: dois computadores portáteis, um Iphone, uma impressora, duas câmeras de video e um Ipad. Da secretária, o agora presidente é acusado de ter passado para o gabinete médico, onde partiu mais três objetos: um eletroestimulador, uma balança e um medidor de glicémia.

No passado mês de outubro, João Paulo Rodrigues foi eleito presidente do Vitória de Setúbal. O candidato da Lista B venceu as eleições de ontem com 37,1 por cento dos votos. Num universo de 1.580 votantes, Paulo Rodrigues obteve 587 votos e bateu Nuno Soares, da Lista C, que teve 34,1 por cento (538 votos), e Vítor Hugo Valente, da Lista A, que se ficou pelos 23,3 por cento (368).

Em dezembro de 2019, Paulo Rodrigues e o anterior presidente do clube, Hugo Valente, envolveram-se em agressões na via pública. O caso seguiu para o Ministério Público, mas acabou arquivado, já que, como se lê no despacho, o ofendido não se constituiu como assistente, ficando o MP impedido de lançar com o processo, já que se está perante um crime que requer queixa particular.



Sócios do Vitória de Setúbal decidem destituição da direção em 02 de dezembro

Entretanto, segundo a Agência Lusa, os sócios do Vitória de Setúbal vão decidir em 02 de dezembro, em Assembleia-Geral Extraordinária, se destituem a direção presidida por Paulo Rodrigues, anunciou em comunicado a mesa da Assembleia-Geral (MAG) do clube do Campeonato de Portugal. A reunião magna, que ainda está dependente da confirmação atempada da Direção-Geral da Saúde (DGS), foi tomada pela MAG depois de um grupo de 113 associados ter entregado um requerimento para destituir a direção eleita em 18 de outubro de 2020.

"Durante a próxima segunda-feira, 23 de novembro, serão feitas as diligências necessárias para marcação da Assembleia-Geral Extraordinária. Será efetuada com o ponto único em votação, para o próximo dia 02 de dezembro de 2020, se confirmado atempadamente pela DGS, a realizar no Bingo do Vitória Futebol Clube, entre as 11:00 e as 21:00", lê-se.

No documento, assinado por Nuno Soares e Filipe Beja, respetivamente, presidente e vice-presidentes da MAG, é explicado que, por Setúbal estar incluído na lista de "concelhos alvo de medidas especiais", o parecer emitido pela DGS não permite debate antes da votação devido à pandemia.

"Recebemos igualmente por parte da DGS um parecer favorável para a realização de uma Assembleia-Geral Extraordinária apenas de votação, com o mesmo modelo de segurança que foi utilizado sobre o assunto dos terrenos cedidos pela Câmara Municipal de Setúbal [AG realizada a 29 de setembro]", referem.

O comunicado revela qual será a pergunta a que os sócios vão ter de responder na Assembleia-Geral, depois de terem elegido a atual direção em 18 de outubro.

"Face ao momento vivido no Vitória Futebol Clube e em especial no Vitória Futebol Clube SAD, a direção deve ser destituída? Sim ou não. Em caso de vitória da opção 'sim', consideramos que tal equivale à revogação do mandato da direção e demais órgãos sociais, por terem sido eleitos em lista única. Em caso de vitória da opção 'não', a direção ficará legitimada com um voto de confiança, e pode continuar a exercer as suas funções e cumprir o mandato da forma que melhor entenda", lê-se.

O grupo de sócios signatários do requerimento acusa o presidente Paulo Rodrigues de não cumprir as promessas que fez durante a campanha, nomeadamente regularizar os salários dos funcionários do clube, contribuindo para "o agravamento das condições sociais dos funcionários e das suas famílias".

"Desrespeita a maioria relativa de associados que lhe confiaram o seu voto, ao governar o clube à revelia do programa de mandato proposto a votação sob o lema 'Verdade, Trabalho e Futuro', porquanto não se vislumbra evidências de o mesmo estar a ser cumprido. Evidenciaram nos seus atos e conduta não estarem à altura de devolver o clube a uma posição consentânea com os seus quase 110 anos de história ao serviço de Setúbal e do país", referem os promotores da iniciativa.