Ele perdeu 942 mil euros em apostas...

Lewis Keogh era futebolista do Headingley, treinava as camadas jovens do clube e estava a tirar o curso de Psicologia Desportiva em Middlesbrough quando se suicidou, com 34 anos. Na mensagem que deixou aos pais e irmãos, escreveu: “O vício das apostas é cruel, eu preciso de paz.” A história, contada num jornal em 2017, impressionou o antigo guarda-redes Peter Shilton, hoje com 72 anos e ainda o mais internacional por Inglaterra (125 jogos, contra os 120 de Rooney e os 115 de Beckham).



Dali a alguns meses, Peter conheceu Charles Ritchie, fundador da associação de caridade Gambling with Lives e pai de Jack, que se suicidou aos 24 anos por não conseguir largar o vício do jogo, que começara aos 17 anos. E de nada valeram as tentativas do pai, que colocou fotos do filho em todas as casas de apostas, para que o impedissem de entrar, e lhe bloqueou os acessos aos sites online.



Foi depois de conhecer as histórias de Lewis e Jack que Peter Shilton decidiu, junto com a mulher, Steph, escrever o livro Saved (salvo). Agora publicado em Inglaterra, revela como durante 45 anos ele esteve preso no mundo das apostas desportivas, em especial das corridas de cavalos, e como isso o arruinou financeiramente e o afastou da família e dos amigos.