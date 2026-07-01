Duarte Gomes: "Um árbitro partilhou comigo informações que me suscitaram preocupações institucionais relevantes"

Edição de 30 de junho a 6 de julho

Duarte Gomes já reagiu em comunicado nas redes sociais à polémica resultante da demissão do cargo de Diretor Técnico Nacional de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.



Duarte Gomes e Luciano Gonçalves na conferência do CA FPF

"No final da época passada, um árbitro de futebol profissional partilhou comigo um conjunto de informações que, pelo seu teor e sensibilidade, suscitaram-me preocupações institucionais muito relevantes, começa por referir.

Duarte Gomes acrescenta que perante isso resolveu proceder a diligências que "foram conduzidas com reserva, neutralidade e transparência" e explica que no decurso das mesmas concluiu "que não era possível restaurar o grau de confiança institucional que considerava essencial ao desempenho" do cargo que representava.

E termina: "Se for esse o caso, estarei totalmente disponível para prestar todos os esclarecimentos adicionais que me forem solicitados pelas entidades competentes, relativamente aos factos de que tomei conhecimento e aos motivos que determinaram a minha renúncia."

Comunicado

Na sequência de notícias hoje tornadas públicas a propósito da minha demissão das funções de Diretor Técnico Nacional de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, entendo ser meu dever prestar os seguintes esclarecimentos:

1. No final da época passada, um árbitro de futebol profissional partilhou comigo um conjunto de informações que, pelo seu teor e sensibilidade, suscitaram-me preocupações institucionais muito relevantes.

2. Perante esse conhecimento, entendi ser meu dever institucional proceder às diligências que considerei adequadas e que foram conduzidas com reserva, neutralidade e transparência.

3. O objetivo dessa iniciativa foi esclarecer internamente toda a situação e aferir se se encontravam reunidas as condições de tranquilidade indispensáveis ao normal exercício das minhas funções.

4. Após o decurso dessas diligências, concluí que não era possível restaurar o grau de confiança institucional que considerava essencial ao desempenho do meu cargo.

5. Por essa razão e entendendo que a minha continuidade em funções seria incompatível com os princípios e valores que sempre pautaram a minha vida, tomei a decisão de me demitir.

6. A formalização dessa decisão e dos respetivos fundamentos, foi efetuada em circuito restrito e exclusivamente institucional, de forma reservada, através de correio eletrónico dirigido ao Sr. Presidente do Conselho de Arbitragem, com conhecimento aos restantes membros daquele órgão.

7. Em nenhum momento coloquei em causa a honra, o bom nome ou a reputação de qualquer pessoa, instituição ou membro dos órgãos sociais da Federação Portuguesa de Futebol ou do Conselho de Arbitragem.

8. Nunca tornei públicos nomes, factos concretos ou circunstâncias específicas relacionadas com esta matéria.

9 - Se for esse o caso, estarei totalmente disponível para prestar todos os esclarecimentos adicionais que me forem solicitados pelas entidades competentes, relativamente aos factos de que tomei conhecimento e aos motivos que determinaram a minha renúncia.