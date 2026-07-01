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Liga pede esclarecimentos após denúncia da FPF ao Ministério Público

17:10
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Saída de Duarte Gomes da direção técnica da arbitragem em causa.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) pediu esclarecimentos sobre a denúncia recebida pelo Ministério Público (MP), após a saída de Duarte Gomes da direção técnica da arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), anunciou esta quarta-feira o organismo.

Duarte Gomes
Duarte Gomes Liga Portugal/Arquivo

"A LPFP, após tomar conhecimento, pela comunicação social e posição pública da FPF, de um conjunto de incidências relacionadas com o setor da arbitragem, entendeu solicitar, em ofício enviado ao presidente da FPF, Pedro Proença, esclarecimentos adicionais aos já divulgados em comunicado do organismo", informou, numa nota enviada à agência Lusa.

Na sexta-feira, Duarte Gomes renunciou ao cargo de diretor técnico da arbitragem da FPF, tendo o organismo remetido agora a situação para o MP, na sequência dos motivos alegados em participação formal pelo ex-árbitro internacional, que estava em funções há um ano e já disse estar disponível para prestar todos os esclarecimentos

"A LPFP considera que o serviço de arbitragem da FPF é vital para a estabilidade das competições profissionais e fundamental para a credibilidade de todo o universo do futebol português. Desta forma, aguardará pelos esclarecimentos e permanecerá disponível para contribuir para a serenidade no setor, na medida em que nos encontramos a pouco mais de um mês do início das competições profissionais", concluiu a entidade presidida por Reinaldo Teixeira.

Duarte Gomes ainda não revelou publicamente os motivos da demissão, mas a decisão da FPF em remeter a situação para o MP no âmbito da Regime Jurídico da Integridade do Desporto levanta suspeição no setor da arbitragem.

O primeiro ponto do sexto artigo desse conjunto de normas menciona a denúncia obrigatória "sempre que os agentes desportivos tenham conhecimento ou suspeitem de comportamentos antidesportivos contrários aos valores da verdade, da lealdade e da correção e suscetíveis de alterar de forma fraudulenta uma competição desportiva ou o respetivo resultado".

Em comunicado, Duarte Gomes não detalhou a situação nem os agentes envolvidos, revelando apenas que, no final da época 2025/26, um árbitro profissional partilhou consigo "um conjunto de informações que, pelo seu teor e sensibilidade", suscitaram-lhe "preocupações institucionais muito relevantes".

Duarte Gomes afirmou ter conduzido o assunto "com reserva, neutralidade e transparência", mas, no decurso das diligências que fez, considerou que "não era possível restaurar o grau de confiança institucional que considerava essencial ao desempenho" das suas funções.

Esta polémica no setor da arbitragem da FPF, que regula as nomeações para os jogos da I e II Ligas, ambas geridas pela LPFP, levou o Benfica a pedir uma reunião de urgência com a direção do organismo presidido por Pedro Proença, enquanto o campeão nacional FC Porto solicitou esclarecimentos ao líder do Conselho de Arbitragem (CA) federativo, Luciano Gonçalves.

Tópicos Denúncia denúncias Direção Futebol Federação Portuguesa de Futebol Liga Portuguesa de Futebol Profissional Duarte Gomes Pedro Proença
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