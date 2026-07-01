Benfica pede reunião de emergência com a direção da FPF e reafirma "época de tolerância zero"

O Benfica solicitou, esta quarta-feira, uma reunião de emergência com a direção da Federação Portuguesa de Futebol "para exigir esclarecimentos completos e garantias de que a arbitragem portuguesa não continuará sujeita a pressões, condicionamentos ou influências que colocam em causa a verdade desportiva", isto na sequência da demissão de Duarte Gomes.



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"O Benfica encara com extrema gravidade as informações tornadas públicas sobre a saída de Duarte Gomes da arbitragem, motivadas por interferências incompatíveis com a independência que deve reger um setor absolutamente essencial para a credibilidade das competições. (...) O Benfica será intransigente na defesa da verdade desportiva e exigirá total transparência, independência e responsabilidade de todos aqueles que têm o dever de proteger a credibilidade do futebol português", pode ler-se no comunicado divulgado no site oficial dos encarnados.

Leia o comunicado na íntegra:

"O Sport Lisboa e Benfica solicitou, esta manhã, uma reunião de emergência com a Direção da Federação Portuguesa de Futebol para exigir esclarecimentos completos e garantias de que a arbitragem portuguesa não continuará sujeita a pressões, condicionamentos ou influências que colocam em causa a verdade desportiva.

O Sport Lisboa e Benfica encara com extrema gravidade as informações tornadas públicas sobre a saída de Duarte Gomes da arbitragem, motivadas por interferências incompatíveis com a independência que deve reger um setor absolutamente essencial para a credibilidade das competições.

Além dos alertas reiterados ao longo da última época, na última Assembleia Geral afirmámos que esta seria uma época de tolerância zero. Reafirmamo-lo hoje: o Sport Lisboa e Benfica será intransigente na defesa da verdade desportiva e exigirá total transparência, independência e responsabilidade de todos aqueles que têm o dever de proteger a credibilidade do futebol português".