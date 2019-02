José Nuno Martins, diretor do jornal do Benfica , chamou Jorge Andrade de "besta negra", "caceteiro" e "Andrade" durante um comentário ao dérbi, esta quinta-feira de manhã, na BTV, reagindo desta forma às palavras do antigo internacional português sobre João Félix - o ex-futebolista havia afirmado na RTP que "se jogasse, dava-lhe só um pisão e não havia mais João Félix durante o jogo.""Estou convencido de que não sairemos do Campo Grande na 2.ª mão sem enfiar lá uma ou duas batatas, desde que não se volte a verificar uma entrada do nosso rival com aquela intensidade preconizada por aquela besta negra, que defendia em pleno serviço público de televisão - refiro-me ao Andrade, um verdadeiro 'Andrade' -, que certamente não deseja para o filho dele que tem a jogar no Benfica que haja uma besta qualquer que lhe venha dar o pisão que ele preconizava dar-se ao João Félix. E não demoraram dois, três minutos, logo no início do jogo um desses tipos tentou anular [João Félix] por esse método preconizado pelo Andrade", referiu José Nuno Martins.Ao mesm tempo, o comentador da BTV pediu o afastamento de Jorge Andrade do serviço público de televisão: "Não é tão livre dizer asneiras quando elas são proferidas num espaço público de opinião. Um serviço público tem de ter cuidado na escolha de caceteiros. Que aconteça na SIC Notícias, um grupo privado... agora que esteja a pagar parte dos honorários deste Andrade."