O diretor do jornal do Benfica pediu desculpas públicas a Jorge Andrade por tê-lo chamado de "besta negra". Numa declaração no site dos encarnados, José Nuno Martins considerou "lamentável" a sua intervenção na BTV, "reconhecendo envergonhado, que determinada expressão que usei sem ponderação na simples manifestação da minha indignação possa ter detonado espúrias conotações de xenofobia, racismo ou outros reles sentimentos que jamais experimentei na minha longa vida."





Declaração de José Nuno Martins: "Acerca de exageradas interpretações que vi serem articuladamente produzidas a meu respeito, quero pedir expressa desculpa ao ex-jogador da Seleção Jorge Andrade por incontidas expressões que proferi, depois de haver presenciado uma afirmação muito radical por si mencionada como solução adotável num jogo de futebol. Ambos teremos sido demasiado infelizes. E, pela minha parte, reconheço, envergonhado, que determinada expressão que usei sem ponderação na simples manifestação da minha indignação possa ter detonado espúrias conotações de xenofobia, racismo ou outros reles sentimentos que jamais experimentei na minha longa vida, fosse em relação a quem quer que fosse e os quais ativamente sempre abominei e combaterei. Inequivocamente. Também, nesta circunstância, igualmente considero ser meu dever apresentar sinceras desculpas pela minha lamentável intervenção perante os leitores do Jornal O Benfica, os espectadores da BTV, os Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica e os Benfiquistas em geral."

Recorde-se que o antigo internacional português afirmou na RTP que "se jogasse, dava-lhe só um pisão e não havia mais João Félix durante o jogo" , o que motivou o tal comentário do diretor do jornal do Benfica esta sexta-feira de manhã.