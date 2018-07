A direcção da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) respeita a decisão do Conselho de Justiça de anular a descida de divisão dos clubes de Direito e Agronomia, pelas agressões ocorridas nas meias-finais do Campeonato Nacional de Râguebi (CN1) a 28 de Abril de 2018. Porém, pondera demitir-se em bloco. "Vamos tomar uma decisão ainda hoje", revela àLuís Cassiano Neves, o presidente da FPR.Cassiano Neves frisa que os elementos da direcção estão "muito surpreendidos e chocados com esta decisão". "Neste momento temos que a analisar com calma, com a noção de que é preciso respeitar competência dos órgãos jurisdicionais", destaca.A direcção da FPR, composta por Cassiano Neves, Rui da Silva Neves, João Gonçalo Neto, Miguel Magalhães, Carlos Lobo Gaspar e Marta da Silva Ferreira, vai analisar o acórdão e considera apresentar recurso: "Respeitamos todos os órgãos da FPR e temos que aceitar as decisões dos Conselhos de Justiça e de Disciplina, sem prescindir de recursos caso sejam admitidos pela lei.""Temos que ter em atenção os superiores interesses da modalidade", indica o presidente. "Tentamos protegê-la, mas algures no tempo alguém terá que traçar uma linha no chão pela paz social, serenidade e calma para avançar."Em Maio, a direcção da FPR tinha decidido aplicar "falta de comparência não justificada às duas referidas equipas" (Agronomia e Direito), dando-as como derrotadas, e cancelar a final do CN1. Os dois clubes foram despromovidos ao último escalão competitivo sénior em 2018/19. Esta decisão foi agora anulada pelo Conselho de Justiça da FPR.