Conselho de Justiça entregou acórdãos contra a decisão da direcção da Federação Portuguesa de Râguebi. Título de campeão também foi retirado.

O Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) anulou a descida de divisão dos clubes de Direito e de Agronomia, na sequência das agressões ocorridas a 30 de Abril de 2018.



A decisão tinha sido tomada pela Direcção da FPR.



No acórdão, lê-se: "pelo exposto, decide o Conselho de Justiça revogar a decisão recorrida, através da qual a Federação Portuguesa de Rugby aplicou (…) uma falta de comparência não justificada, a sanção de desclassificação do CN1 e correspondente despromoção ao último escalão competitivo sénior", indica a plataforma de notícias sobre râguebi 4.ª Parte.



O Conselho adianta ainda que "deve ser homologado o resultado que se verificava no momento em que o árbitro deu por terminado o jogo que opôs a AEIS Agronomia ao GD Direito, ocorrido no passado dia 28 de Abril de 2018, com todos os efeitos daí decorrentes, nomeadamente a anulação da decisão de não realização da final do CN1, bem como da decisão administrativa de conceder o título de campeão nacional da época 2017-2018 ao clube que se apurou para disputar a referida final".