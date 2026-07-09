Foram cumpridos 11 mandados de buscas domiciliárias.
A PSP deteve esta quinta-feira 10 pessoas no âmbito de uma operação que tem como alvo elementos do grupo 'No Name Boys', por suspeita de agressões praticadas antes do jogo de futsal entre Sporting e Benfica, em fevereiro deste ano.
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Dez elementos dos 'No Name Boys' detidos por suspeita de agressões antes de jogo de futsal entre Sporting e Benfica
Foram cumpridos 11 mandados de buscas domiciliárias, tendo sido apreendida diversa prova material.
A Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa desenvolveu a operação a partir das 7h00 desta quinta-feira, na Área Metropolitana de Lisboa.
A operação resulta de um "inquérito dirigido pela 11ª Secção do DIAP de Lisboa e que visa a investigação da eventual prática de crimes relacionados com a violência no desporto", lê-se no comunicado emitido pela PSP.
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Confrontos entre ultras de Sporting e Benfica nas imediações de Alvalade antes do dérbi de futsal
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