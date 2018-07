Desta vez, é o Benfica que defronta Sporting e FC Porto até à sétima jornada

O novo calendário da I Liga mudou o calendário da competição mas manteve o dérbi de Lisboa à terceira jornada: só que desta vez é um Benfica-Sporting e não um Sporting-Benfica. Na 7ª jornada, há um Benfica - F. C. Porto.

Já o Sporting-FC Porto tem lugar na última jornada da primeira volta.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional teve de gerar um novo calendário para a próxima temporada desportiva devido a um erro na leitura de um número para gerar a chave do sorteio. "Um dos números que foi apresentado como sendo um '9' pela colaboradora que estava no palco, na verdade, era um '6'", explicou a diretora executiva da Liga, Sónia Carneiro, admitindo que o erro foi detectado após a análise das imagens televisivas."Em nome da Liga, pedimos desculpa", afirmou Sónia Carneiro, numa declaração aos jornalistas, sem a presença do presidente da Liga, Pedro Proença.