Erro obriga a novo sorteio do calendário da I Liga

Um erro no sorteio das competições da Liga Portugal obrigou a Liga a repetir o processo relativo à I Liga. Tudo porque a assistente enganou-se no processo de sortear a chave que originaria depois as jornadas da Liga NOS e 2.ª Liga.A chave, composta por seis dígitos, corresponde a uma das milhares de possibilidades de emparelhamento. Ora, quando a assistente retirou o quinto algarismo, mostrou o papel ao contrário e o que deveria ser um 6 acabou por ser um 9. A chave foi depois anunciada como sendo 21984, em vez de 21984.