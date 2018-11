O Desportivo das Aves recebeu e venceu este sábado o Rio Ave por 2-1, em jogo da 10.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que lhe permite dar um salto na classificação, para o 12.º posto.A equipa avense sentenciou praticamente a partida na primeira metade, com os golos de Rodrigo, aos 16 minutos, na conversão de uma grande penalidade, que ditou ainda a expulsão do vila-condense Nadjack, e de Diego Galo, aos 45+2, tendo os visitantes ainda reduzido aos 90+1, por Bruno Moreira.Esta vitória permitiu ao Desportivo das Aves sair da zona de descida e subir provisoriamente ao 12.º lugar com 10 pontos, enquanto os vila-condenses são quartos classificados com 18.