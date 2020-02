Derrota pesada no Dragão deixa FC Porto fora da Liga Europa

O FC Porto foi esta quinta-feira eliminado da Liga Europa de futebol, ao perder com o Bayer Leverkusen por 3-1, em jogo da segunda mão dos 16 avos de final da competição, disputado no Estádio do Dragão.

Depois da derrota por 2-1 na primeira mão, na Alemanha, os ‘dragões’ sofreram novo revés em casa, com Lucas Alario (aos 10 minutos), Demirbay (50) e Havertz (57) a marcarem os golos dos alemães.

Marega, aos 65 minutos, anotou o único golo do FC Porto, que acabou o jogo reduzido a dez, por expulsão de Soares, com vermelho direto, aos 85.