Tiago Barbosa Ribeiro foi incluído numa lista de nomes que alegadamente estão envolvidos numa "rede montada pelo FC Porto para destruir a hegemonia" do clube.

O deputado do Partido Socialista Tiago Barbosa Ribeiro vai processar o Benfica. A informação foi revelada pelo deputado através de uma publicação no Facebook, na quinta-feira, após ter sido incluído numa lista de nomes que alegadamente estão envolvidos numa "rede montada pelo FC Porto para destruir a hegemonia" do clube.



"Quando somos alvo de acusações disparatadas e difamatórias, há dois caminhos possíveis: ignorar, silenciarmo-nos e deixarmos que se instale a semente da dúvida, por pouca que seja; ou denunciar, exercer o direito à indignação e não nos deixarmos condicionar", começou por escrever Tiago Barbosa Ribeiro.



"O Benfica decidiu acusar-me de fazer parte de uma "rede" do FCP para "destruir a hegemonia do clube", envolvendo deputados, juízes, agentes policiais, jornalistas, etc. Fê-lo no site oficial e na BTV, com direito a fotografia e tudo, rapidamente espalhada por páginas oficiosas e instigadoras de ódio. A "acusação" é tão disparatada que nem mereceria resposta: limito-me a apoiar o meu clube no meu lugar no meu estádio, pago por mim e pelas minhas quotas, acompanhando-o fora sempre que possível. Sou portista e não deixarei de o ser nem de ter orgulho nisso", defendeu o deputado socialista.



"Os responsáveis do Benfica mentem, sabem que mentem e vão responder por isso até às últimas consequências. Esta é a única publicação que farei sobre este tema para que fique absolutamente clara a minha posição: não me intimidam. O resto será resolvido nos tribunais pelo processo que em breve darei entrada", garantiu.

Na segunda-feira, a BTV incluiu o nome do deputado numa lista de nomes envolvidos numa "rede" para destruir o clube da Luz. "Tiago Barbosa Ribeiro (deputado), Pedro Bragança (Baluarte) e Diogo Faria são descritos como responsáveis pela montagem de blogues clandestinos para difusão dos e-mails roubados ao SL Benfica. A equipa de Ricardo Pereira, da empresa comOn, gestora das plataformas do FC Porto (com sede em Lisboa), também é acusada de colaborar na estratégia digital", escreveu a BTV.