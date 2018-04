Telma Monteiro conquista bronze nos Europeus de judo

A atleta conseguiu a sua 12ª medalha neste campeonato.





A judoca portuguesa Telma Monteiro alcançou esta quinta-feira a medalha de bronze na categoria -57 kg dos Campeonatos Europeus de judo. Esta é a 12ª medalha consecutiva de Telma nesta competição.





A atleta de 32 anos venceu a francesa Sarah-Léonie Cysique por ippon.



A campeã europeia por cinco vezes venceu os dois primeiros combates da fase de grupos, mas acabou por perder o terceiro combate, já no ponto de ouro com a atleta do Kosovo Nora Gjakova.



Na fase de repescagem, acabou por bater a húngara Hedvig Karakas, assegurando a sua presença no combate pelo bronze.



Em todos os Europeus em que já participou, Telma Monteiro subiu sempre ao pódio. Alcançou cinco medalhas de ouro, cinco de bronze e uma de prata. A judoca faltou aos campeonatos de 2008, 2016 e 2017, por lesão.