Bernardo Silva oficializado como reforço do Real Madrid

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Ana Taborda
Contrato válido por duas épocas.
O Real Madrid oficializou esta quarta-feira a contratação de Bernardo Silva. O contrato do internacional português é válido por duas épocas, até 30 de juho de 2028.
Bernardo Silva deixou o Manchester City no final da temporada 2025/26. Ao serviço do clube inglês conquistou seis Premier League, três Taças de Inglaterra, 5 Taças da Liga, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia, um Mundial de Clubes e três Supertaças de Inglaterra.
Bernardo Silva foi também associado a Barcelona e Atlético Madrid mas acabou por se comprometer com o Real Madrid, onde vai trabalhar com José Mourinho.