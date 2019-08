David Luiz deixa Chelsea e assina em definitivo pelo rival Arsenal

O futebolista internacional brasileiro David Luiz tornou-se jogador do Arsenal a título definitivo, depois de um total de sete anos divididos em dois períodos ao serviço do Chelsea, anunciaram hoje os dois clubes da primeira liga inglesa.Apesar da confirmação, os 'gunners' dão conta de que a transferência do defesa central, de 32 anos, está pendente de validação por parte da Premier League, uma vez que foi anunciada depois do fecho de 'mercado'No Arsenal, o antigo jogador do Benfica vai voltar a ser orientado pelo técnico espanhol Unai Emery, que treinou o Paris Saint-Germain na temporada 2016/17, altura em que o David Luiz regressou ao Chelsea, duas épocas depois da sua primeira saída.Em declarações reproduzidas pelo site oficial do Arsenal, Emery expressou a sua satisfação por voltar a encontrar o internacional brasileiro."O David tem uma enorme experiência e estou ansioso para trabalhar com ele novamente. Ele é um jogador bem conhecido e pode contribuir para a nossa força defensiva", enalteceu, sobre o jogador que vestir a camisola 23.