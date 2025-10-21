Sábado – Pense por si

Desporto

Cristóvão Carvalho: “Assegurei financiamento de 400 milhões de euros”

Carlos Gonçalo Morais 21 de outubro de 2025 às 23:00

Não dá qualquer elemento concreto sequer sobre o contacto com Jürgen Klopp. Promete três em cada quatro campeonatos e três títulos europeus em 12 anos. Considera que “a dívida é uma ferramenta, não uma sentença”.

Advogado, nascido em Paris no dia de Natal de 1972, Cristóvão Carvalho quer um Benfica dominador, que deixe de depender da venda de jogadores.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Fundos de investimento Investimentos Futebol Desporto Sport Lisboa e Benfica João Neves Gonçalo Ramos Rúben Dias Jürgen Klopp
Investigação
Opinião Ver mais
Vanda Marques
Vanda Marques

Eternamente jovens

Já ninguém esconde os liftings e o botox, a procura pelo rosto perfeito nunca foi tão voraz. Conheça ainda o passado de Sócrates e os candidatos ao Benfica.

Germano Almeida
Germano Almeida

A Rússia continua a querer tudo

Trump esforçou-se por mostrar que era dele o ascendente sobre Putin. Mas o presidente russo é um exímio jogador de xadrez. Esperou, deixou correr, mas antecipou-se ao encontro de Zelensky em Washington e voltou a provar que é ele quem, no fim do dia, leva a melhor. A Rússia continuar a querer tudo na Ucrânia. Conseguirá continuar as consequências dos ataques a refinarias e petrolíferas?

Menu shortcuts

Cristóvão Carvalho: “Assegurei financiamento de 400 milhões de euros”