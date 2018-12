Em entrevista à imprensa italiana, Ronaldo também encheu a Juventus de elogios e dirigiu provocações ao Real Madrid.

Cristiano Ronaldo está a viver uma nova etapa em Itália com a Juventus mas não esquece os nove anos que passou com o Real Madrid. Em entrevista à Gazzetta dello Sport, o internacional português lembrou a rivalidade com o argentino Lionel Messi e convidou-o a deixar Barcelona e entrar na Serie A.

Questionado sobre se sente a falta de jogar contra Messi, Ronaldo afirmou mesmo que talvez o avançado argentino precise mais dele do que o contrário. "Joguei em Inglaterra, Espanha, Itália, Portugal, na selecção, enquanto Messi ainda está em Espanha. Talvez ele precise mais de mim... Para mim, a vida é um desafio, gosto de fazer as pessoas felizes. Gostaria que um dia ele viesse para Itália, que como eu, aceite o desafio. No entanto, se está feliz, eu respeito: Messi é um jogador fantástico, mas não sinto falta de nada. Esta é minha nova vida e estou feliz", afirmou o jogador da Juventus à imprensa italiana, citado pelo Record.

Ronaldo fez ainda um balanço dos primeiros meses com a camisola da Vecchia Signora, descrevendo o plantel do campeão de Itália como "o melhor grupo" em que já jogou e dirigindo algumas provocações à antiga equipa, o Real Madrid.

"Não é justo citar apenas alguns jogadores, mas posso afirmar que este é o melhor grupo em que já joguei. Aqui somos uma equipa, noutros lugares alguém se sente melhor do que outros, mas aqui estamos todos na mesma linha, eles são humildes e querem vencer. Dybala ou Mandzukic podem não marcar, mas ainda assim seguem felizes, sorrindo. E isso para mim é bom, percebo a diferença. Em Madrid são humildes mas aqui sinto que são mais. É muito diferente, é mais uma família."

Ronaldo desvalorizou ainda a possibilidade de a Juventus e Real Madrid se defrontarem na Liga dos Campeões. "Para mim, é o mesmo. O passado já passou, agora quero ganhar com a Juventus, tenho que defender a minha equipa. Se jogasse contra o Real Madrid, tentaria dar o meu melhor", afirmou o português.

E não deixou de dirigir elogios ao novo clube e à nova cidade: "Vir para a Juventus tem sido 100% a escolha certa. Estou muito feliz. A cidade é muito bonita e, obviamente, é bastante diferente de Madrid: gosto que seja uma cidade mais pequena. E os fãs são realmente fantásticos. O clube é excelente, os jogadores muito bons: humildes e muito trabalhadores. Resumindo, a minha primeira impressão é fantástica".

As apostas dentro do balneário

Questionado sobre as supostas apostas que acontecem entre os jogadores da Juventus nas sessões de treino, o internacional português revelou ganhar muitas e explicou que o treinador, Massimiliano Allegri, não está envolvido.

"Não, nunca. Eu faço essas apostas com o Dybala, o Mandzukic, o Khedira e 99% das vezes ganho, talvez uns euros ou uma garrafa de vinho. No balneário tenho uma coleção com três garrafas e 200-300 euros ", contou Ronaldo à imprensa desportiva italiana.