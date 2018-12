Uma adepta do Sporting foi condenada a pagar 1050 euros por ter chamado "gatuno", no Facebook, ao árbitro auxiliar Nuno Manso, na sequência da derrota dos leões na Luz frente ao Benfica, por dois golos a um, em Dezembro de 2016.Rosa Fernandes, que vai recorrer, tem ainda de pagar mil euros de indemnização.A mulher foi condenada por um crime de difamação pelo Tribunal de Braga, apesar de a juíza ter considerado que o termo "gatuno" é uma "banalidade utilizada no meio futebolístico".