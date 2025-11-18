Sábado – Pense por si

Trump recebeu príncipe da Arábia Saudita na Casa Branca e Ronaldo estará no jantar

Record 18:29
Cerimónia começou com receção a Mohammad bin Salman.

Pedro Sousa, diretor executivo da CM rádio, revelou no programa 'Liga Now', do canal Now', que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez foram convidados para jantar com Donald Trump, presidente dos EUA, e Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita depois do encontro oficial na Casa Branca.

O craque português ainda não foi visto publicamente mas deverá estar no jantar oficial, por volta das 23h30 (hora de Lisboa).

Em atualização

Tópicos Realeza Donald Trump Cristiano Ronaldo Casa Branca
