Sábado – Pense por si

Desporto

Quem quer ser tomba-gigantes?

Carlos Torres
Carlos Torres 23:00

O Sporting foi eliminado por equipas de escalões secundários em 2020 e 2023, mas FC Porto e Benfica não caem com os pequeninos há 19 anos.

“Às vezes acontecem coisas que ninguém esperava que acontecessem”, nota à SÁBADO o presidente do Sintrense, a propósito do jogo que o clube do 4º escalão vai fazer frente ao FC Porto na Taça de Portugal (dia 22). Jorge Gurita lembra: “Esta época, tanto frente ao Vizela como contra o Rio Ave, pelas leis do mais fraco e do mais forte, à partida estávamos eliminados, mas depois seguimos em frente. É muito difícil ir ganhar ao Dragão, mas não é impossível, e nestas situações os jogadores transcendem-se”.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Futebol Sport Lisboa e Benfica Futebol Clube do Porto Sporting Clube de Portugal Álvaro Magalhães João Carvalho João Vieira Pinto Portugal Alvalade Cristiano Ronaldo César Prates Setúbal Pêro Pinheiro
Investigação
Opinião Ver mais
Leonor Caldeira
Leonor Caldeira
No país emerso

Justiça para José e Nívia Estevam

A resposta das responsáveis escola é chocante. No momento em que soube que o seu filho sofrera uma amputação das pontas dos dedos da mão, esta mãe foi forçado a ler a seguinte justificação: “O sangue foi limpo para os outros meninos não andarem a pisar nem ficarem impressionados, e não foi tanto sangue assim".

Carlos Torres
Carlos Torres

Os portugueses que não voltaram

Com a fuga de Angola, há 50 anos, muitos portugueses voltaram para cá. Mas também houve quem preferisse começar uma nova vida noutros países, do Canadá à Austrália. E ainda: conversa com o chef José Avillez; reportagem numa fábrica de oxigénio.

Menu shortcuts

Quem quer ser tomba-gigantes?