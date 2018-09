A entrega do prémio The Best, referente ao melhor jogador de futebol do mundo, acontece esta segunda-feira mas o internacional português não deverá estar presente.

O internacional português Cristiano Ronaldo não irá marcar presença na gala que entregará o prémio "The Best", referente à eleição do melhor jogador do mundo de futebol para a FIFA.

De acordo com a Sky Sports italiana, Ronaldo não irá comparecer no evento desta segunda-feira, tal como já tinha falhado a entrega de prémios da UEFA. Na mesma, em finais do mês de Agosto, o avançado da Juventus perdeu o prémio de melhor jogador do ano para o croata Luka Modric.

De recordar que o português pode tornar-se o primeiro futebolista a ser consagrado seis vezes com o prémio de melhor do mundo. Para tal, terá a oposição precisamente do seu antigo companheiro de equipa no Real Madrid, Luka Modric e do egípcio Mohamed Salah.

O internacional luso, que venceu o galardão 'The Best' nos dois últimos anos, conta com cinco conquistas FIFA, tanto quanto o argentino Lionel Messi, do FC Barcelona, que, pela primeira vez desde 2007, não está entre os três finalistas.