O antigo avançado argentino Pablo Daniel Osvaldo, que passou pelo FC Porto em 2015, garante que se sente melhor fora dos relvados. Numa longa entrevista ao jornal A Marca, o ex-internacional argentino de 32 anos falou sobre a sua banda de rock, os Barrio Viejo, e sobre o seu passado. Messi e Ronaldo não ficaram de fora.

"O futebol fazia-me feliz mas o que o rodeia não. Sempre pensei ter uma banda de rock e quando comecei no futebol não sabia que carreira ia ter", disse Osvaldo ao jornal espanhol, citado pelo Record. "Estava cada vez mais agoniado. Hoje não renego em absoluto o futebol, mas fui com 19 anos para a Europa e quando cheguei à Argentina, senti um rude golpe. Toda a gente opina e quer viver a tua vida... Senti uma libertação quando tomei esta decisão."



Osvaldo falou ainda sobre o quanto se dedicou ao futebol, mas assumiu que também nunca viveu o futebol a 100%. E deu o exemplo de Cristiano Ronaldo. "Treinei muito. Sempre me chateou que, pelo facto de gostar de música, dissessem que não gostava de treinar. 'Garantidamente embebeda-se e consome drogas', diziam. Mas não tem nada a ver. Treinei muito e melhor que os outros, caso contrário não teria estado 10 anos na Europa e na selecção italiana. Mas nunca quis ser o melhor do Mundo, alguns viviam o futebol a 100 por cento, mas eu não. E isso gerou alguns conflitos com pessoas que exigiam mais de mim. O Cristiano Ronaldo não nasceu com o talento de Messi. É uma máquina, é mais esforço que talento, mas tem o mesmo valor. O Cristiano gosta de chegar a casa e fazer 150 abdominais; eu gosto de acender o lume para fazer um churrasco."

Sobre Messi, as palavras foram também surpreendentes. Gostaria de ser como o astro do Barcelona? "Não. Mas gostaria de jogar como ele. Coitadinho, ele não tem vida, vive numa prisão de ouro".