Covid-19: Ronaldo comprometeu-se a cumprir isolamento

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, esclareceu esta quarta-feira que os jogadores da seleção nacional de futebol que testaram positivo à Covid-19 – Cristiano Ronaldo, José Fonte e Anthony Lopes - regressaram aos países onde jogam normalmente, tendo saído de Portugal com um termo de responsabilidade.

A responsável da DGS indicou que este é um procedimento semelhante ao utilizado para todos os cidadãos e que foi aplicado aos jogadores "o que se aplica a qualquer cidadão que esteja em Portugal", concedendo a estes o direito a viajar para a residência oficial para cumprir o período de isolamento ou quarentena.

A DGS informa depois a autoridade de saúde do país que a pessoa se encontra infetada ou suspeita e se está em isolamento ou quarentena. Esta fica depois sob vigilância no país de destino. Assim, Ronaldo, Fonte e Anthony Lopes assinaram uma declaração em que se comprometem a cumprir este mesmo isolamento nos seus países: Itália no caso do capitão da seleção, França nos casos do defesa e do guarda-redes.

Graça Freitas explicou também que o "transporte da pessoa em segurança fica a cargo da pessoa", com Ronaldo a escolher regressar a Turim a bordo de um avião-ambulância privado, que partiu do aeródromo de Tires esta quarta-feira.