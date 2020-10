Ronaldo quebrou quarentena na Juventus. Agora está infetado pela Covid-19

O capitão e estrela da Seleção Nacional de futebol, Cristiano Ronaldo, está infetado pela Covid-19. O anúncio foi feito esta terça-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em comunicado, e surge após controvérsia.

O internacional português estava em quarentena com outros jogadores da Juventus e quebrou as regras de isolamento para se juntar à seleção na segunda-feira da semana passada, numa altura em que já tinham sido anunciados dois casos do novo coronavírus dentro da equipa técnica do clube italiano no passado sábado.

Tal como Ronaldo, de acordo com o jornal italiano TuttoSport, outros jogadores saíram da quarentena para representarem as respetivas seleções: Rodrigo Betancur, Juan Cuadrado, Danilo e Paulo Dybala. E outros dois, Gianluigi Buffon e Merih Demiral, saíram do isolamento profilático na segunda-feira passada para ficarem nas respetivas casas.

O mesmo jornal refere que o clube campeão italiano não contestou a saída dos seus jogadores e só posteriormente informou a Direcção de Saúde de Turim (ASL), que denunciou o caso ao Ministério Público italiano. "Foi a Juventus que nos comunicou que os jogadores tinham saído. Por isso notificámos as autoridades competentes", explicou Roberto Testi, diretor da ASL, citado pelo Corriere di Torino.

Neste período, que poderá ter sido de incubação do vírus em Cristiano Ronaldo, o jogador foi titular no jogo de preparação contra a Espanha e jogo durante 72 minutos no empate sem golos. De acordo com Record, o jogador português realizou seis testes à Covid-19 nos últimos sete dias. Todos os jogadores da Seleção Nacional fizeram o mesmo número de testes, com a Federação Portuguesa de Futebol a informar que todos tiveram resultado negativo.

Já no passado domingo, dia 11 de Outubro, o português foi titular no empate a zero diante da França, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações, e alinhou durante os 90 minutos.

De acordo com a FPF, Ronaldo está sem sintomas do novo coronavírus mas irá falhar o jogo desta quarta-feira diante da Suécia, a contar para a fase de apuramento da Liga das Nações.