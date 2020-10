Sem Ronaldo, Portugal vence Suécia por 3-0 em Alvalade

Portugal venceu esta quarta-feira a Suécia por 3-0 no Estádio de Alvalade, em jogo da 4.ª jornada do seu grupo da Liga das Nações.Cristiano Ronaldo, que testou positivo à Covid-19 esta terça-feira, foi substituído no onze por Diogo Jota e este retribuiu com dois golos e uma assistência, sendo o homem do jogo.

O avançado do Liverpool fez a assistência para Bernardo Silva marcar o primeiro golo, aos 21 minutos, e apontou os outros, aos 44 e 72, na segundo vitória lusa em 10 receções aos suecos.

Na classificação do agrupamento, e após quatro jogos, Portugal manteve-se no primeiro posto, com os mesmos 10 pontos da França, vencedora na Croácia por 2-1, com tentos de Antoine Griezmann e Kylian Mbappé. Os croatas somam três pontos e os suecos zero.