Eis a tabela final da Ligue 1



1. Paris SG, 2.52

2. Marselha, 2.00

3. Rennes, 1.79

4. Lille, 1.75

5. Nice, 1.46

6. Stade de Reims, 1.46

7. Lyon, 1.43

8. Montpellier, 1.43

9. Monaco, 1.43

10. Estrasburgo, 1.41

11. Angers, 1.39

12. Bordéus, 1.32

13. Nantes, 1.32

14. Brest 1.21

15. Metz, 1.21

16. Dijon, 1.07

17. Saint-Etienne, 1.07

18. Nimes, 0.96

19. Amiens, 0.82

20. Toulouse, 0.46



Está confirmado. O Paris SG foi esta quinta-feira declarado como o vencedor da Ligue 1 2019/20, isto depois da decisão governamental em proibir a realização de eventos desportivos coletivos até final de agosto. Segundo comunicado da LFP, a tabela final da classificação (da Ligue 1 e também da Ligue 2) foi definida com base na média de pontos por partida, com os parisienses a ficarem no topo com 2,52 pontos, à frente do Marselha (2) e Rennes (1,79).Desta forma, Paris SG e Marselha acedem diretamente à Liga dos Campeões, ao passo que o Rennes entra na Champions via rondas de qualificação. Quanto à Liga Europa, Lille, Reims e o Nice são as equipas apuradas, ficando ainda por esclarecer como se processará a definição da vaga via Taça. No que à despromoção diz respeito, descem os dois últimos (Amiens e Toulouse), subindo ao primeiro escalão o Lorient e o Lens.