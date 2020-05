Covid-19: Dez casos positivos no segundo escalão do futebol inglês

A EFL, que organiza os campeonatos do segundo, terceiro e quarto escalões de Inglaterra, anunciou este sábado 10 casos positivos em 1.058 testes à covid-19 a jogadores e membros do 'staff' dos clubes do 'Championship'.

Segundo a liga inglesa de futebol (EFL), os testes foram realizados na quinta e sexta-feira a jogadores e elementos do 'staff' dos 24 clubes do 'Championship', segundo escalão do futebol inglês, com 10 casos positivos em oito clubes diferentes.

"Os casos positivos vão ficar isolados e apenas os que testaram negativo vão poder entrar em instalações desportivas", refere a EFL em comunicado.

Na 'League One', terceiro escalão do futebol inglês, não existe nenhum programa de testes a decorrer, enquanto na 'League Two', o quarto escalão, foram realizados 135 testes a jogadores e 'staff', com sete resultados positivos em três clubes.

Já a 'Premier League', escalão máximo do futebol inglês, não detetou nenhum caso positivo de infeção com o novo coronavírus na última ronda de testes que realizou a 1.130 jogadores e membros do 'staff' dos clubes, anunciou hoje a entidade.

O governo britânico revelou hoje que as competições desportivas podem recomeçar na segunda-feira no Reino Unido, sem espetadores e seguindo as indicações da autoridade de saúde em relação à covid-19.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Escócia, Bélgica e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 03 de junho. A Liga alemã foi retomada em 16 de maio.