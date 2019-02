Costinha admitiu que a pesada derrota na Luz foi "uma humilhação", assumindo a total responsabilidade pelo resultado e falando de uma péssima exibição diante do Benfica."Foi um jogo péssimo da minha equipa e uma belíssima exibição do Benfica. A única coisa que tenho a dizer é pedir desculpa a todos os nacionalistas, porque não é uma situação normal, nem na minha carreira nem no meu caráter. O meu pensamento vai para eles, têm toda a razão em criticar e exigir, hoje fomos uma péssima equipa, não conseguimos pôr em prática o que tínhamos trabalhado e o responsável sou eu", referiu à BTV."O futebol é isto. A conversa com os jogadores terei em privado. Há que saber dar a volta rapidamente, o campeonato não acabou hoje, estes 10-0 são uma humilhação, não condiz com a minha equipa", concluiu o técnico.