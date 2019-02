Os 10-0 ao Nacional constituem a maior goleada do Benfica no campeonato nos últimos 55 anos. Desde 1964 que as águias não venciam por tal diferença nesta prova - na altura bateram o Seixal pelo mesmo resultado, de acordo com o site 'ZeroZero'.Melhor do que hoje só os 12-2 ao FC Porto (1943) e os 13-1 à Sanjoanense (1947).