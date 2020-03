Coronavírus: Valencia confirma cinco casos positivos

O Valencia confirmou este domingo que "detetou cinco casos positivos de coronavírus COVID-19 de técnicos e jogadores". Não adiantou os nomes.Já este domingo Ezequiel Garay, antigo jogador do Benfica e agora no Valencia, confirmou que está infectado.

"Está claro que comecei 2020 com azar. Testei positivo ao coronavírus, estou muito bem e agora só me resta seguir as recomendações das autoridades sanitárias e ficar isolado", escreveu o atleta nas redes sociais.

A mensagem de tranquilidade do central de 33 anos faz alusão igualmente às lesões que o têm apoquentado.

Há alguns dias, todo o plantel realizou o teste e Garay foi o primeiro a dar positivo, o que significa que o restante grupo de trabalho vai entrar em quarentena obrigatória, face ao contacto mantido e riscos de propagação.

Segundo a última atualização, a Espanha é o quarto país mais afetado do Mundo com 183 mortos e 5.753 casos, só superada na Europa pelos 1.441 mortos e 21.157 casos em Itália.

Mais de 154.620 casos de infeção foram registados em 139 países e territórios desde o início da epidemia na China, que se tornou, entretanto, numa pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou no sábado o número de infetados e registou o maior aumento num dia (57), ao passar de 112 para 169 casos, dos quais 114 estão internados.