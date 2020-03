Confirmado terceiro caso de coronavírus na NBA

Os Detroit Pistons anunciaram hoje que um dos seus basquetebolistas foi infetado com o Covid-19, sem revelar a identidade do terceiro jogador da NBA a testar positivo, depois de Rudy Gobert e Donovan Mitchell, ambos dos Utah Jazz.

O atleta, que alegadamente não apresentou qualquer sintoma, está "isolado desde quarta-feira e a ser tratado pela equipa médica", informou o clube, sem fornecer mais elementos.

Os Media norte-americanos dizem que se trata de Christian Wood, que no sábado marcou 30 pontos contra os Jazz e que, quatro dias depois, apontou 32 frente aos Philadelphia Sixers, o melhor desempenho da sua carreira.

Este é o primeiro caso na NBA fora dos Utah Jazz, embora Wood tenha defrontado Gobert no jogo de sábado.

O novo coronavírus matou pelo menos 5.796 pessoas em todo o mundo desde o seu surgimento em dezembro, na China.

Mais de 154.620 casos de infeção foram registados em 139 países e territórios desde o início da epidemia, que se tornou, entretanto, numa pandemia.

Os países mais afetados depois da China são a Itália, com 1.441 mortos e 21.157 casos, o Irão, com 611 mortos (12.729 casos), Espanha com 183 mortos (5.753 casos) e a França, com 91 mortos (4.499 casos).

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou no sábado o número de infetados e registou o maior aumento num dia (57), ao passar de 112 para 169 casos, dos quais 114 estão internados.

