Direção-Geral de Saúde (DGS) apontam para 169 o número de casos confirmados de

Covid-19 em Portugal. 126 aguardam resultado laboratorial - e dez pessoas encontram-se internadas em unidades de cuidados intensivos. Em 24 horas, registaram-se mais 57 casos.



Destes 169 casos, 114 encontram-se hospitalizados - os restantes, em casa. Há uma pessoa recuperada. Em todo o país, existem 1.704 casos suspeitos e 5.011 pessoas sob vigilância pelas autoridades de saúde.

O treinador português Jorge Jesus causou polémica este sábado ao ter afirmado, após a vitória do Flamengo diante da Portuguesa (2-1), para o estadual do Rio de Janeiro, que "perdeu um amigo" em Portugal devido ao surto de coronavírus. Questionado pela Fla TV sobre o facto de hoje ter atuado à porta fechada, o treinador português, algo emocionado, falou num momento "aflitivo" e disse que os jogos têm de parar."Hoje foi tudo emocionalmente muito complicado. Nunca joguei sem adeptos e espero que seja o primeiro e último jogo. É uma coisa aflitiva, não há futebol sem adeptos. O outro aspeto tem a ver com a parte emocional. Testes à equipa, preocupações, as nossas famílias, tudo isto está a ser um problema muito grande na estrutura do Flamengo. Sou português, sei o que se está a passar em Portugal... Já perdi um amigo em Portugal, hoje estou a perceber o que é isto, é preciso começarmos a pensar aqui. Isto mexeu com a equipa sentimentalmente, acho que isto vai ter de parar. Na próxima jornada não pode haver jogos do estadual. O Flamengo é uma coisa que está no risco. Tivemos contacto com uma pessoa e não sabemos o que pode acontecer", referiu Jesus.Porém, segundo os últimos dados oficiais, ainda não se registaram mortes em Portugal devido à pandemia global do coronavírus.Jesus esclareceu depois, através da sua página de Instagram, que se tratava de uma informação "desencontrada" e que o amigo em questão está em "estado grave no hospital". O treinador português lamentou ainda pelas vítimas que a doença já fez e pediu união num momento como este.Os últimos números da