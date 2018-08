O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, internado há cerca de uma semana em consequência de uma indisposição, vai ter alta hospitalar na sexta-feira, mas ficará afastado entre três a quatro semanas, informou esta quinta-feira o vice-presidente Varandas Fernandes.Em conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, em Lisboa, o dirigente 'encarnado' assegurou ainda que o presidente do clube está "muito bem de saúde", porém precisa de repouso."Vai ter alta amanhã [sexta-feira]. Ficará em repouso de três a quarto semanas e estará ausente do Benfica. Tem uma saúde de ferro, está muito bem, mas precisa de repouso. É um merecido descanso e uma pausasinha para refrescar as ideias", esclareceu.Luís Filipe Vieira, de 69 anos, foi internado na quinta-feira, em consequência de uma indisposição, e não assistiu ao jogo de estreia do Benfica na I Liga de futebol, com o Vitória de Guimarães, realizado na sexta-feira, que os 'encarnados' venceram por 3-2.O internamento hospitalar impediu também o responsável máximo do clube lisboeta de viajar para a Turquia, onde o Benfica empatou 1-1 na terça-feira com o Fenerbahçe, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, seguindo em frente na competiçºão, depois de ter vencido em casa no jogo inaugural, por 1-0.