As competições de futebol e futsal organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol foram suspensas por tempo indeterminado, anunciou a entidade. A medida entra em vigor a 13 de março.Leia o comunicado na íntegra:O grupo de emergência criado pelo Presidente da FPF para monitorizar o impacto do Covid-19 reuniu esta quinta-feira de manhã.Face à limitação crescente de acesso a instalações desportivas e à necessidade de toda a população seguir medidas eficazes de higiene e etiqueta respiratória foi decidido suspender as competições nacionais de futebol e futsal organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol. A medida é aplicada a partir de 13 de março e vigora por tempo indeterminado.A situação provocada pelo Covid-19 continuará a ser monitorizada pelo grupo de emergência que poderá rever - ampliando ou reduzindo - as medidas agora implementadas.O grupo de emergência foi criado pelo Presidente da FPF para monitorizar o impacto do Covid-19 nas nossas provas, e é constituído pelo Presidente da FPF, Presidente da Liga Portugal, Presidente da Comissão Delegada das Associações, Presidente do Sindicato de Jogadores, Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol e Presidente da Associação Nacional de Médicos de Futebol.