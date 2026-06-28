Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Desporto

Ao minuto

Colômbia-Portugal, 0-0

Seleção Nacional procura o primeiro lugar no Grupo K.

Adicione como fonte preferencial no Google
Momentos Chave
Vitinha e Jhon Cordoba no Colômbia-Portugal
Colômbia-Portugal
Portugueses apoiam a equipa nacional em Miami
Vitinha e Jhon Cordoba no Colômbia-Portugal
Colômbia-Portugal
Portugueses apoiam a equipa nacional em Miami
Ao Minuto Atualizado Há 3 minutos
Há 4 minutos 28 de junho de 2026 às 00:44

Bruno Fernandes tenta o primeiro

12' - Remate de Bruno Fernandes de longe, mas a bola sai ao lado. Portugal tenta pegar no jogo numa fase em que a Colômbia continua por cima.
Há 8 minutos 28 de junho de 2026 às 00:40

James Rodriguez ao lado

8' - Córdoba mete para a esquerda e James Rodriguez atira rasteiro, mas a bola sai ao lado da baliza de Diogo Costa.
Há 14 minutos 28 de junho de 2026 às 00:34

Colômbia ameaça

2' - A Colômbia cria perigo logo nos primeiros minutos, com Jhon Córdoba a cabecear no coração da área por cima da baliza de Diogo Costa. A jogada começou em Luis Díaz.
Há 17 minutos 28 de junho de 2026 às 00:31

Começa a partida!

Arranca o Colômbia-Portugal em Miami!
Há 18 minutos 28 de junho de 2026 às 00:30

Minuto de silêncio

Há um minuto de silêncio antes da partida, pelas vítimas dos recentes sismos na Venezuela.
Há 27 minutos 28 de junho de 2026 às 00:22

Equipas entram em campo

As duas seleções e os árbitros entram em campo, estamos a poucos minutos do arranque deste Colômbia-Portugal. Mas antes vamos ouvir os hinos.
Há 1 hora 27 de junho de 2026 às 23:38

Roberto Martínez: "Rúben Neves treinou muito bem"

Roberto Martínez explicou, em declarações à Sport TV, a aposta em Rúben Neves para o meio-campo de Portugal. "É só utilizar os nossos jogadores, o Rúben Neves treinou muito bem, mas ainda não jogou. Acho que é um bom momento para utilizar a sua experiência, a sua frescura durante e também dar equilíbrio na zona de médios que considero ser importante", referiu.
O selecionador nacional, Roberto Martínez
O selecionador nacional, Roberto Martínez EPA
Há 1 hora 27 de junho de 2026 às 23:26

Árbitro

A partida será arbitrada por Alireza Faghani, nascido no Irão há 48 anos e com nacionalidade australiana. Terá como auxiliares os compatriotas George Lakrindis e Andrew Lindsay, enquanto a função de quarto árbitro vai recair sobre o hondurenho Saíd Martínez. 

Alireza Faghani vai arbitrar pela terceira vez um encontro de Portugal, depois do empate 0-0 com o Chile, nas meias-finais da Taça das Confederações (derrota por 3-0 no desempate por grandes penalidades), em 2017, e do triunfo por 2-0 sobre o Uruguai, na fase de grupos do Mundial'2022.
Há 1 hora 27 de junho de 2026 às 23:22

Onze de Portugal com Rúben Neves no meio-campo

Portugal vai alinhar com Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo.

No banco Robertom Martínez tem José Sá, Rui Silva, Nelson Semedo, Tomás Araújo, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Samu Costa, Matheus Nunes, Bernardo Silva, João Neves, Gonçalo Ramos, Trincão, Rafael Leão, Guedes e Francisco Conceição.
Há 1 hora 27 de junho de 2026 às 23:21

Onze da Colômbia

A Colômbia vai começar com Camilo Vargas, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Lucumi, Deiver Machado, Puertas, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz e Jhon Córdoba.

No banco estão Ospina, Montero, Muñoz, Yerry Mina, Mojica, Ditta, Castano, Richard Ríos, Carrascal, Portilla, Quintero, Cucho Hernández, Campaz, Luis Suárez e Andrés Goméz.
Há 1 hora 27 de junho de 2026 às 23:19

Portugal à procura da liderança do Grupo K

Com o apuramento para os 16 avos de final já assegurado, Portugal quer bater a Colômbia esta noite, em Miami, na última jornada do Grupo K, para assegurar o primeiro lugar. A Seleção portuguesa é segunda, com quatro pontos, a dois da Colômbia (também já qualificada), enquanto a RD Congo é terceira, com um, e o estreante Uzbequistão é último, sem pontos.

Se Portugal empatar será segundo no grupo e em caso de derrota pode descer para terceiro, mas para isso a RD Congo tem de vencer o Uzbequistão e inverter a desvantagem que tem na diferença de golos (6-1 para 1-2).
Tópicos golo golas Jogo Portugal Colômbia
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Colômbia-Portugal, 0-0