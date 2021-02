Ciclismo. João Almeida consegue terceiro lugar na Volta aos EAU

Depois de um bom Giro de Itália, o ciclista português conseguiu o seu primeiro pódio numa prova do World Tour, ao ser terceiro na Volta aos Emirados Árabes Unidos, apenas atrás do vencedor do Tour, Tadej Pogacar, e de Simon Yates.

O ciclista português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) assegurou hoje o primeiro pódio numa prova do World Tour, ao ser terceiro na Volta aos Emirados Árabes Unidos, após a sétima e última etapa.



Joao Almeida Giro GettyImages

O jovem ciclista luso, de 22 anos, concluiu a prova a 1.02 minutos do vencedor, o eslovaco Tadej Pogacar (UAE-Emirates), com o britânico Adam Yates (Ineos) a ser segundo, a 35 segundos do campeão da última Volta a França.

A sétima etapa, de 165 quilómetros, entre Deira Island e Abu Dhabi, foi ganha ao sprint pelo australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal), em 3:18.29 horas, à frente do irlandês Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) e do alemão Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious).

A derradeira tirada prometia ser tranquila, mas acabou por provocar alguns sustos, com um 'abanico' a partir o pelotão, com João Almeida a ficar num segundo grupo, que acabou por reentrar.

Depois foi Adam Yates a cair violentamente no meio do pelotão, após a queda de um colega de equipa à sua frente. As restantes equipas reduziram o ritmo no pelotão, permitindo que o ciclista da Ineos reentrasse.