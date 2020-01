Depois de Manchester United e West Ham, agora é a vez de o Chelsea entrar na corrida por Gedson Fernandes . Segundo adianta a Sky Sports, os ingleses terão colocado em cima da mesa uma proposta concreta junto do Benfica , acenando com uma oferta de empréstimo, válida por ano e meio, com opção de compra obrigatória de 65 milhões de euros.