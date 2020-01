O V. Setúbal está a ponderar pedir o adiamento do jogo com o Sporting , que está agendado para este sábado, dia 11 (às 20h30), adiantou a Record fonte oficial dos sadinos. O clube de Setúbal tem, neste momento, cerca de 80 por cento do seu plantel no 'estaleiro' devido a um vírus gripal, que tem condicionado bastante a preparação para este encontro.Com efeito, o plantel sadino não treinou esta quarta-feira e o problema, que começou na semana passada, tem vindo a agravar-se.São vários os futebolistas que têm tido febres, vómitos e diarreias, o que tem dificultado bastante a receção aos leões.Record sabe que, até ao momento, não chegou ao Sporting qualquer pedido formal de adiamento.