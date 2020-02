A equipa de procuradores do Ministério Público especializada no combate à violência no futebol já tinha vigiado a claque do Vitória de Guimarães, que gritou insultos racistas contra o jogador do FC Porto Moussa Marega . Segundo o Expresso , os magistrados desta equipa, criada há cinco meses pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pela PSP, ficaram surpreendidos com a violência verbal demonstrada pelos White Angels nos jogos a que assistiram.Apesar de o sistema de videovigilância do Vitória de Guimarães se estender a quase todo o estádio, o número de adeptos sinalizados até agora é ainda muito reduzido - entre dez e 20 pessoas. "Ao contrário do que se possa julgar, sinalizar e identificar os suspeitos dos insultos racistas e obter uma prova consistente não é uma missão fácil", disse ao jornal fonte que segue a investigação.