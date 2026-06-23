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Mundial2026: Gana de Carlos Queiroz empata com Inglaterra

Lusa 23 de junho de 2026 às 23:02
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Os africanos pontuaram face aos ingleses e ficaram mais perto de repetir 2006 (oitavos de final) e 2010 (quartos de final).

O Gana, orientado pelo treinador português Carlos Queiroz, deu hoje um passo importante rumo aos 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, ao empatar a zero com a ‘poderosa’ Inglaterra, em Foxborough.

Carlos Queiroz, selecioandor do Gana
Carlos Queiroz, selecioandor do Gana AP

Depois do triunfo ‘in-extremis’ sobre o Panamá, por 1-0, com um golo aos 90+5 minutos, de Caleb Yirenki, os africanos pontuaram face aos ingleses e ficaram mais perto de repetir 2006 (oitavos de final) e 2010 (quartos de final).

Ingleses (4-2 em golos) e ganeses (1-0) continuam nos dois primeiros lugares do Grupo L, com quatro pontos, enquanto Panamá e Croácia estão a zero, antes de se defrontarem hoje na segunda ronda, em Toronto, no Canadá.

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