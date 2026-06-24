Croácia vence e elimina Panamá do Mundial com golo de Budimir

Europeus somaram os primeiros três pontos na prova.

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A Croácia venceu esta madrugada o Panamá por 1-0, na segunda jornada do Grupo L do Mundial2026 de futebol, num resultado que eliminou os panamianos da competição e manteve os europeus na luta pelo apuramento.



Budimir celebra o golo AP

No BMO Field, em Toronto, Ante Budimir, lançado ao intervalo, marcou o único golo da partida, aos 54 minutos, permitindo aos croatas somar os primeiros três pontos na prova, após a derrota frente à Inglaterra na ronda inaugural.

Já os centro-americanos, que também tinham perdido, na ronda inaugural, pelo mesmo resultado (1-0), frente ao Gana, orientado por Carlos Queirós, ficaram, com esta nova derrota, matematicamente eliminados.

Apesar do favoritismo croata, a primeira parte foi pobre em oportunidades e marcada pelas dificuldades da equipa orientada por Zlatko Dalic em desmontar a organização defensiva adversária, apesar de ter mais posse de bola.

O Panamá tentou, em contra-ataque, explorar os corredores e deixou um aviso, aos 23 minutos, quando Puma Rodríguez, antigo jogador do Famalicão, testou os reflexos de Livakovic, que desviou a bola para a trave, num lance posteriormente invalidado por saída da bola pela linha de fundo, no cruzamento prévio.

Só nos descontos da etapa inicial a Croácia conseguiu enquadrar o primeiro remate com a baliza, através de Martin Baturina, obrigando Mosquera a defesa apertada.

Ao intervalo, o selecionador croata trocou o ex-Benfica Petar Musa por Ante Budimir e, no reatamento, a equipa encontrou os espaços que não tinha descoberto durante toda a primeira parte.

A mexida teve efeitos práticos aos 54 minutos, quando Josip Stanisic, após tabela, cruzou rasteiro para Budimir, que apenas teve de encostar para inaugurar o marcador.

O golo da equipa do Leste da Europa alterou por completo o encontro e obrigou o Panamá a assumir maiores riscos.

Ainda assim, a melhor oportunidade seguinte voltou a pertencer à Croácia, quando Marco Pasalic surgiu isolado perante Mosquera, aos 57 minutos, mas permitiu a defesa do guarda-redes panamiano e desperdiçou depois a recarga.

A partir daí emergiu a figura de Livakovic. O guarda-redes croata negou o empate a Amir Murillo, por duas vezes, aos 68 minutos, e voltou a destacar-se na sequência do canto resultante, ao defender um cabeceamento de Carlos Harvey.

Inconformado, o Panamá tentou pressionar até ao final, mas sem conseguir ultrapassar a resistência croata, que segurou a vantagem mínima e chegou aos três pontos, ficando a um de Inglaterra e Gana, que lideram o grupo com quatro.

Na derradeira jornada, os croatas defrontam os ganeses e continuam a depender apenas de si para seguir em frente, enquanto o Panamá, que enfrentará a Inglaterra, despede-se da competição.

Jogo no BMO Field, em Toronto, Canadá.

Panamá -- Croácia, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Ante Budimir, 54 minutos.

Equipas:

Panamá: Orlando Mosquera, Amir Murillo, César Blackman (Éric Davis, 90), Andrés Andrade, José Córdoba, Jiovany Ramos (Cecílio Waterman, 77), Carlos Harvey, Cristian Martínez, Yoel Bárcenas (Tomás Rodríguez, 90), José Fajardo (Azarias Londoño, 83) e Puma Rodríguez.

Selecionador: Thomas Christiansen.

Croácia: Dominik Livakovic, Marin Pongracic, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol (Andrej Kramaric, 46), Martin Baturina, Luka Modric (Mario Pasalic, 81), Mateo Kovacic (Petar Sucic, 72), Petar Musa (Ante Budimir, 46), Ivan Perisic e Marco Pasalic (Luka Sucic, 72).

Selecionador: Zlatko Dalic.

Árbitro: Pierre Atcho (Gabão).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Yoel Bárcenas (61) e Petar Sucic (90+2).

Assistência: 43.036