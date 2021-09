Emma Raducanu. Quem é a nova sensação do ténis?

A vencedora do US Open de 2021 tem 18 anos e experimentou vários desportos antes de apostar no ténis. Apesar da vitória, assegura: "Voltei imediatamente ao trabalho."



Aos 18 anos Emma Raducanu surpreendeu ao vencer, este domingo, 12 de setembro, o US Open 2021 derrotando a canadiana Leylah Fernandez em dois sets (6-4, 6-3), tornando-se a oitava tenista mais jovem a conquistar um Grand Slam, um título que não ia para o Reino Unido há 44 anos desde a vitória de Virginia Wade em 1977.



"Sempre sonhei vencer um Grand Slam. Costumamos dizer, 'quero vencer um Grand Slam', mas ter a crença que eu tinha, e realmente executá-la, vencer um Grand Slam, não consigo acreditar", afirmou a jovem campeã, citada pelo jornal The Guardian. "Comecei quando era pequena mas a melhor coisa que imaginei, para mim era só vencer, o momento da vitória, e celebrar com a equipa no court. Tenho visto isso na minha cabeça há algumas noites. Adormeci a pensar nisso."



Emma Raducanu nasceu no Canadá a 13 de novembro de 2002, filha de pai romeno e mãe chinesa. Mudou-se para Inglaterra com apenas dois anos. Aos cinco começou a praticar ténis, mas não era a sua grande paixão. Treze anos depois, ganha um dos títulos mais importantes: o Grand Slam do US Open.