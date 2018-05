Foi o último jogo de Gianluigi Buffon a defender as balizar do Juventus. O gaurda-redes anunciou a semana passada que ia abandonar a equipa de Turim e que este jogo seria o seu último.O técnico do clube, Massimiliano Allegri, substituiu o jogador aos 64 minutos e este despediu-se dos companheiros e adversários com lágrimas nos olhos.

A Juventus recebeu e venceu o Hellas Verona por 2-1, na 38.ª e última jornada da Liga Italiana. Uma vitória que consagrou o já heptacampeão italiano.



O guardião defendeu as redes da Vecchia Signora durante 17 temporadas. A Juve, campeã, finda a liga com 95 pontos. O Hellas Verona, já despromovido, acaba no 19.º lugar (penúltimo), com 25 pontos.